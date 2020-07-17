banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Otomobil fiyatına 1 ton 150 kiloluk kurbanlık
Otomobil fiyatına 1 ton 150 kiloluk kurbanlık
Arıların işlediği 'Allah lafzı' şaşırttı
Arıların işlediği 'Allah lafzı' şaşırttı
İstanbul’da İngilizce Eğitim Veren Üniversiteler hangileri
İstanbul’da İngilizce Eğitim Veren Üniversiteler hangileri
Yapay zekayla sınava hazırlanan 23 öğrenci LGS’de birincilik getirdi
Yapay zekayla sınava hazırlanan 23 öğrenci LGS’de birincilik getirdi

Tarlada 2 lira olan şeftali şehirde 3 katına satılıyor

TARLADA 2 LİRA OLAN ŞEFTALİ ŞEHİRDE 3 KATINA SATILIYOR

Ekonomi 17.07.2020, 13:46
6
Tarlada 2 lira olan şeftali şehirde 3 katına satılıyor

Çiftçinin tarlada kilosunu 2 liraya sattığı şeftali semt pazarlarında 3 katına, markette 4 katına satılıyor. Bu durumdan çiftçi de pazarcı da şikayet ediyor.

Hasadı başlayan ve çiftçiden 2 liradan alınan şeftali pazarlarda 6 lira marketlerde ise 8 liradan satılıyor. Çiftçilerin aracılardan şikayetçi olduğu bilinirken market ve pazarcılar ise mahsüllerin fiyatının raflara gelene kadar geçen süreçte arttığını belirtiyor. Aradaki fiyat farkından en çok etkilenen tüketici ise ürünlerdeki fiyat farkının devlet eliyle düzenlenmesini istiyor.

Aracılardan hale, halden tezgaha kadar fiyat 3 katına çıkıyor

Şeftali fiyatının tarladan pazara kadarki fiyat artışıyla ilgili görüşlerini belirten Barış Koçum isimli pazarcı esnaf, “Şuan şeftaliyi 5-6 liraya satıyorum. Şeftali tarlada 2 buçuk lira civarında olsa bile sebze meyve haline gelene kadar masrafları oluyor. Şeftali aracılardan hale, halden bize gelene kadar 4 lira oluyor, bizde 5-6 liraya satıyoruz” dedi.

“Meyve sebzelerdeki yüksek fiyatlar komisyonculardan kaynaklanıyor”

Mahsülün tarladan çıktığında aracılar tarafından el değiştirdikçe fiyatının arttığından bahseden bir başka pazarcı esnafı ise, “Meyve ve sebzelerin fiyatlarının pahalı olması komisyonculardan kaynaklanıyor. 3-4 tane komisyoncu oluyor. Tarladan mahsül çıktığında komisyoncu araya giriyor. Ürün hale gelene kadar aracılar araya giriyor. Hepsi kar payını eklediğinde pazara gelen ürün pahalılaşıyor. Mal yerinde bol olduğunda bile hale az geldiğinde fiyatlar yükselebiliyor. Ürün el değiştirdiğinde fiyatı pahalılaşıyor” diye konuştu.

“Aracılardan kaynaklanan fiyat artışı devlet eliyle kontrol edilmeli”

Tarladaki ürün fiyatı ile pazardaki ürün fiyat farkının yüksek olmasından yakınan Taylan Ayaf isimli vatandaş ise “ Mahsüllerin tarladaki ve pazardaki fiyat farkı devlet eliyle düzenlenmeli, kontrol edilmeli. Bu durum devlet eliyle kontrol edilirse çiftçi de kazanır. Çiftçi kazanırsa bu vatandaşa kadar yansır. Aracılardan kaynaklanan fiyat artışı devlet eliyle kontrol edilmeli” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Arsenal 36 53
10. Burnley 36 51
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. Brighton 36 37
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 17 Temmuz 2020
İmsak 03:47
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:41
Yatsı 22:25