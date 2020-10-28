Tariş, zeytinyağına 26 TL fiyat belirledi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2020-2021 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara 26 TL fiyat belirlendiğini bildirdi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, açıkladıkları 26 TL fiyatın üreticiyi memnun edecek bir rakam olduğunu kaydetti.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin 2020-2021 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara 26 TL fiyat belirlediklerini ifade eden Başkan Hilmi Sürek, amaçlarının ürünün değerini koruyarak, üreticiyi mağdur etmemek olduğunu söyledi.

"Birliğimiz, üretici ortaklarının yanında yer aldığını bu alım kampanyasında da bir kez daha ortaya koymuştur" diyen Sürek, kooperatif bölgelerinden gelen fiyat değerlendirmeleri, iç ve dış piyasalar rekolte ve fiyat seviyelerini de dikkate aldıklarını ifade etti. Başkan Sürek, "Üreticimizi memnun edeceğini düşündüğümüz fiyat seviyesiyle ürün alımlarına başladık. Bundan sonraki süreçte de piyasa gelişmelerine göre hareket edeceğiz. Ürünün değerini koruyarak, üreticimizi mağdur etmemek başlıca hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda başlattığımız alım kampanyası tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttük. Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2019-2020 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak, titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 26 TL fiyat vererek, alımlara başladık" dedi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin tüm kooperatifleri ve 28 bin ortağıyla bölgede güçlü bir yapıya sahip olduğunu anlatan Hilmi Sürek, en önemli gücünün ortakları, ortaklarının ürünü olan zeytinyağının kalitesi olduğunu vurguladı.