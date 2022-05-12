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‘Tarımsal üretimde en son çare kimyasal mücadele’

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal üretim sürecinde en son çarenin ‘kimyasal mücadele’ olduğunu belirterek, kültürel mücadele başta olmak üzere biyolojik ve biyoteknik mücadele konusunda da eğitim süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Ekonomi 12.05.2022, 17:00
‘Tarımsal üretimde en son çare kimyasal mücadele’

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal üretim sürecinde en son çarenin ‘kimyasal mücadele’ olduğunu belirterek, kültürel mücadele başta olmak üzere biyolojik ve biyoteknik mücadele konusunda da eğitim süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bitki sağlığının önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 12 Mayıs’ın Uluslararası Bitki Sağlığı Günü olarak kutlandığını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durdukları konuların başında, insanların güvenilir gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeterli ve sürdürülebilir bitkisel üretimin çevreye duyarlı bir yaklaşımla, insan sağlığının ve biyolojik çeşitliliğin korunarak sağlanması hususu gelmektedir. İzlenebilirliğin tamamen kontrol altında olduğu ve gıda güvenliğinin en üst seviyeye taşındığı üretim modelini tesis etmemiz için sektörü bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak metotların, eylem planlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bitkisel ürünlerde kalıntı sorununun çözümüne ve doğal dengenin korunmasına da katkı sağlayacaktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu amaçla bitki sağlığı programının ve karantina tedbirlerinin etkin yürütülmesi bakımından bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara karşı yaygın olarak bilinen evrensel mücadele metotları uygulanmaktadır. Bu metotlar; kültürel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele ve kimyasal mücadele metotları olup, önem derecesi bakımından kimyasal mücadele en son çare olarak düşünülmelidir. Bakanlık tarafından yürütülen bitkisel üretimde pestisit kalıntısı ile mücadele programı kapsamında, 2022 yılının Bitki Sağlığı Eğitim ve Farkındalık Yılı olması yönünde karar alınmıştır” dedi.

Serayı inceledi

İbrahim Sağlam, bu bağlamda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca finanse edilen ve İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında yüzde 50 hibe olarak verilen seralardan Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki Ali Yeşil’e ait 1020 m2 serada çilek fidesi dikim ve bitki sağlığı kontrollerini yaptı.

Üreticilerin 12 Mayıs Dünya Bitki Sağlığı Günü’nü kutlayan İbrahim Sağlam, bitkisel üretim sürecinde zararlı organizmalar nedeniyle meydana gelen kaybın yaklaşık yüzde 35 olduğunu hatırlatarak, kaybı minimize etmek ve bunu yaparken de insan ve çevre sağlığına zarar vermeden sürdürülebilir tarım uygulamasını sağlamak amacıyla Samsun’da yapılan çalışmalardan kısaca bahsetti.

Bu noktada, 2018 yılında Akdeniz meyve sineği zararından dolayı özellikle şeftali ve deveci armudu bahçelerinde yüzde 25’e yakın 1100 ton civarında ürün kaybı meydana geldiğini belirten Sağlam, 2019 yılından itibaren İlkadım ilçesi armut ve şeftali üretiminin yoğun olarak yapıldığı 650 dekar alanda 3 yılda toplamda 5 bin 245 adet biyoteknik mücadele tuzağı verildiğini ve başarılı sonuçlar alındığını açıkladı.

Sağlam, “Akdeniz meyve sineği ile kimyasal mücadelede kullanılan ilaç miktarı düştüğü gibi ilaç tekerrür sayısı da yarı yarıya azalmıştır. Proje kapsamda 2022 yılı içinde yine aynı alanda 600 adet biyoteknik tuzak dağıtımı yapılacak olup; bu sayede zararlı organizmalarla oluşacak kaybı minimize etmek, bölge de sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek yanında diğer bölgelere Akdeniz meyve sineğinin yayılımını önlemek temel hedeflerimizdendir. Yine ilimizde örtü altı sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çarşamba ilçemizdeki 66 dekar örtü altı alanında ve Vezirköprü ilçemizdeki 30 dekar örtü altı alanında; domates güvesi, sinekler ve tripse karşı feromon ve yapışkan tuzaklar kullanılarak toplam 96 dekar alanda biyoteknik mücadele yöntemleri ile mücadele halen yapılmaktadır. Yine 6 mantar işletmesinde mantar sineğine karşı mücadele yapılmıştır. Tekrar etmek gerekirse; tarımsal üretim sürecinde en son çare kimyasal mücadele olup, kültürel mücadele başta olmak üzere biyolojik biyoteknik mücadele konusunda da eğitim yayım sürecimiz devam etmektedir. Üreticilerimizi bu alanlarda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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