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Tarımsal üretim ve ihracatta 2022 yılı yeni fırsatlar sunuyor

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, ülkelerin gıda stoklarının artmasıyla tarımsal ürün ihracatının sınırlı hale geldiğini belirterek, "2022 yılında üretimimizi daha da artırarak ihracata odaklanmak için önümüzde büyük bir fırsat var. 2022’de bu fırsatları iyi değerlendirebilirsek tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolar seviyesine çıkartabiliriz" dedi.

Ekonomi 29.12.2021, 15:44
Tarımsal üretim ve ihracatta 2022 yılı yeni fırsatlar sunuyor

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, ülkelerin gıda stoklarının artmasıyla tarımsal ürün ihracatının sınırlı hale geldiğini belirterek, "2022 yılında üretimimizi daha da artırarak ihracata odaklanmak için önümüzde büyük bir fırsat var. 2022’de bu fırsatları iyi değerlendirebilirsek tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolar seviyesine çıkartabiliriz" dedi.

Yüksel, tarım sektörüne ilişkin 2021 değerlendirmelerini ve 2022 beklentilerini anlattı. İklim değişiminin etkilerinin ve Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) salgınının yol açtığı yeni koşullar karşısında tarım ve gıda ürünlerinin ülkeler için kritik önemini daha da artırmaya başladığına işaret eden Yüksel, artan bu önemin tarım ve gıdanın ticaretini de yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

Başkan Hakan Yüksel, son iki yılda hissedilen salgının etkisiyle gıda güvenliğinin tüm dünya için çok önemli hale geldiğinin altını çizerek, bu nedenle ülkelerin gıda stoklarını arttırdığını anlattı.

"2022’de ihracatımız 30 milyar dolara çıkar"

Gıda stoklarının seviyesinin yükselmesinin tarım ürünleri ihracatını etkilediğine dikkati çeken Yüksel, "Ülkelerin gıda stoklarının artmasıyla tarım ürünleri ihracatı sınırlı hale geldi. Yeni yıl yeni fırsatlar sunuyor. 2022 yılında üretimimizi daha da artırarak ihracata odaklanmak için önümüzde büyük bir fırsat var. 2021’de tarım ürünleri ihracatımızın 20 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2022’de de fırsatları iyi değerlendirebilirsek tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolar seviyesine çıkartabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Üretim de artmalı"

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının artması için üretimin de artması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Dünya tarımda üretim değerinin yaklaşık yüzde 5’ini üreterek yedinci sırada yer alan ülkemizde, teşvik mekanizmalarının sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Üretim için verilen destek ve teşviklerle tarım sektöründe üretimin daha fazla özendirilmesi lazım. Ayrıca ürünlerimizin kalitesi de çok önemli. Daha bilinçli üretim yapılırsa ürünlerimiz daha kaliteli ve tercih edilen ürünler olacaktır. Ayrıca tarım arazilerinde yaşanan bölünme süreçlerinin önüne geçmelidir. İhracat için maliyet de önemli bir unsur. Tarım arazilerinin bölünmemesi üretim maliyetlerini aşağı çekecektir."

"İhraç edilen tarım ürünleri çeşitlendirilmeli"

Geçen yıl Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarının Irak, Almanya ve Rusya olduğunu anımsatan TARIMKON Başkanı Yüksel, Türk tarım ürünlerinin daha çok ülkeye girmesi için projeler yapılması gerektiğini anlattı. Yüksel, ihraç edilen ürünlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Yüksel, dövize bağlı girdi maliyetlerinin üreticiyi zaman zaman sıkıntıya soktuğunun da altını çizerek, döviz kurunun daha stabil bir şekilde hareket etmesiyle fiyat oynaklığının ve üreticinin önünü görebileceğini kaydetti.

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