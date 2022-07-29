Tarımsal sulamada kaçak elektrik tüketimi alarm veriyor

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da kaçak elektrik tüketiminin hızlı bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Özellikle il kırsalında kaçak kullanım oranının ortalamanın iki katına kadar çıktığı bildirildi.

Şanlıurfa’da kaçak elektrik tüketimi son aylarda ciddi bir artış göstermeye başladı. Dicle Elektrik, özellikle şehir kırsalını oluşturan köy ve mahallelerdeki kaçak elektrik kullanımının alarm verdiğini bildirdi.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, Şanlıurfa’nın özellikle kırsal bölgelerinde elektrik faturası ödeme alışkanlığının “yok” denecek kadar zayıf olduğuna dikkat çekildi. Kırsal bölgelerde kaçak kullanım oranının yüzde 80’e kadar çıktığı ve bunun bölge ortalamasının yaklaşık iki katı olduğu belirtildi. Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, ilde kırsal bölge çerçevesinde bin 200 köy ve 800 mezradan oluşan 2 bin yerleşim yeri bulunduğuna dikkat çekerek, “Biz kaçak tüketimle mücadele etmek için tüm imkanları seferber ediyoruz. Ancak ekiplerimizin kırsal bölgelerdeki kaçak kullanım oranını düşürmek için yaptığı çalışmalara engel çıkarılıyor. Yaptığımız teknoloji ağırlıklı yatırımlar kaçak tüketimde ısrar eden grupların tepkisiyle karşılaşıyor. Şanlıurfa aynı zamanda bölgede en fazla tarımsal sulamanın yapıldığı bir ilimiz. Kaçak tüketimin ve elektrik borcunun da büyük bölümünü bu kesim oluşturuyor” diye konuştu.

“Tarımsal sulama borcu 5,1 milyar liraya çıktı”

İl Müdürü Osman Hondu, son yıllarda bölge genelinde ciddi bir kuraklığın yaşandığını ve sulama barajlarındaki su seviyesinin azaldığını belirtti. Hondu, bu durumun çiftçileri sulamayı yer altı sularıyla yapmaya yönelttiğini ve pompaj yardımıyla yapılan sulamanın ciddi bir enerji maliyeti oluşturduğunu dile getirdi. Özellikle ithal kömür ve doğalgazdan kaynaklanan sebeplerden dolayı EPİAŞ elektrik fiyatlarındaki artışın da enerji maliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Hondu’nun verdiği bilgiye göre, Temmuz 2022 itibariyle ilde tarımsal sulama borcu geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 60 artarak 5,1 milyar liraya ulaştı.