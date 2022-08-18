Tarımsal sulama birlikleri ve üreticilere 10 milyon liraya kadar sıfır faizli elektrik kredisi imkanı

Tarımsal sulama birlikleri ile üreticilerin elektrik faturalarının ve birikmiş borçlarının ödenmesine yönelik 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi.

Üreticilerin elektrik dağıtım şirketlerine olan birikmiş borçlarının ve tahakkuk eden faturalarının tahsilatıyla ilgili sorunun çözümü için çalışma başlatılmıştı. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince "Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"nda değişikliğe gidildi. Değişiklikle tarımsal sulama birlikleri ile tarımsal üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Böylece üreticilerin dağıtım şirketlerine olan vadesi geçmiş/tahakkuk edecek borçlarının ödenmesi sağlanacak. Buna bağlı olarak faturaların ödenmemesi dolayısıyla elektrik kesintilerinin tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilecek. Düzenlemeyle çiftçi adına fatura dağıtım şirketine Ziraat Bankası tarafından ödenecek. Ödenen tutar kadar çiftçi kredilendirilecek. Vade geldiğinde çiftçi bankaya fatura bedelini ödeyecek. Oluşan finansman maliyeti 10 milyon liraya kadar yüzde 100 Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.