Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %6,74, aylık %0,61 arttı

Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,74 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,53 artış gösterdi.



Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %0,55, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %0,97 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %6,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %10,06 artış gösterdi.









Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2020







Yıllık en fazla azalış %10,51 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu



Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise %2,77 ile tarımsal ilaçlar ve %2,66 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış sırasıyla %16,49 ile makine bakım masrafları, %11,28 ile diğer mal ve hizmetler ve %9,78 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.



Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2020







Aylık en fazla azalış %0,25 ile hayvan yemi alt grubunda oldu



Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise %0,09 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. 2020 Temmuz ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %2,70 ile enerji ve yağlar ve %1,15 ile diğer mal ve hizmetler oldu.



Alt gruplara göre Tarım-GFE aylık değişim oranı (%), Temmuz 2020













