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Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %6,74, aylık %0,61 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %6,74, aylık %0,61 arttı

Ekonomi 21.09.2020, 12:30
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Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %6,74, aylık %0,61 arttı

Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,74 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,53 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %0,55, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %0,97 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %6,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %10,06 artış gösterdi.




        Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2020



Yıllık en fazla azalış %10,51 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise %2,77 ile tarımsal ilaçlar ve %2,66 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış sırasıyla %16,49 ile makine bakım masrafları, %11,28 ile diğer mal ve hizmetler ve %9,78 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2020  



Aylık en fazla azalış %0,25 ile hayvan yemi alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise %0,09 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. 2020 Temmuz ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %2,70 ile enerji ve yağlar ve %1,15 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE aylık değişim oranı (%), Temmuz 2020






 

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