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Tarımsal desteklerde gelecek yıl aslan payı hayvancılığın

Tarımsal destekleme bütçesinden gelecek yıl için en fazla pay yüzde 29,5 ile hayvancılığa ayrılırken, bu sektöre toplam 7 milyar 620 milyon lira destek ödemesi yapılması planlanıyor.

Ekonomi 31.10.2021, 13:21
Tarımsal desteklerde gelecek yıl aslan payı hayvancılığın

ANKARA(AA) - AA muhabirinin, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, bitkisel üretimde destekler, tarım havzaları üretim ve destekleme modeli çerçevesinde ilçe düzeyinde belirlenen ürün listeleri esas alınarak uygulanıyor.

Hayvancılıkta ise il ve bölge bazında ayrıştırılmış bir destekleme modeline geçiş yapıldı ve bölgesel kalkınma projelerinin uygulandığı yörelere özgü destekler artırıldı.

Su ürünlerinde ise kayıt dışılığın önlenmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik destekleme uygulamalarına devam ediliyor.

Tarımsal destekleme bütçesi 2022 yılı için 2021 yılına göre yüzde 12,5 artırılarak 22,97 milyar liradan 25,83 milyar liraya yükseltildi.

Alan bazlı destekler arasındaki mazot desteği ile arz açığı bulunan ürünlere yapılan fark ödemesi ve hayvancılık destekleri 2022 yılında bütçelerinde en fazla artış öngörülen destek kalemleri oldu.

En yüksek pay hayvancılığın

Destekleme bütçesinden en yüksek payı 7 milyar 620 milyon lirayla hayvancılık aldı. Hayvancılığın destekleme bütçesinden aldığı pay yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. Hayvancılığa bu yıl için 7 milyar 366 milyon liralık bütçe ayrılmıştı.

Hayvancılığı, mazot ve gübre desteklerinin de içinde bulunduğu 7 milyar 300 milyon liralık alan bazlı tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon lirayla tarım sigortası destekleme hizmetleri izledi.

Diğer tarımsal amaçlı desteklere 1 milyar 298 milyon lira, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemelere 1 milyar 850 milyon lira ve telafi edici ödemelere de 367 milyon lira ayrıldı.

Kuraklığın neden olduğu verim kaybına 1 milyar liralık bütçe

Kuraklık nedeniyle üreticilerin yaşadığı verim kaybının telafi edilmesi için "2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", 1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, kuru şartlarda arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek, nohut ürünlerini eken ve bu ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, gelecek yıl için tarımsal desteklerden 1 milyar liralık bütçe, "verim kaybı" için ayrıldı.

Tarımsal desteklemelerde etkinliğin sağlanması için desteklerin havza, ürün ve su kısıtı temelinde farklılaştırılarak bunların idare ve kontrolünün alan bazlı yapılmasına, üretici veya işletmelerin gelir seviyelerinin desteklemelerde dikkate alınmasına öncelik veriliyor.

Tarımsal destekleme sisteminde, desteklenecek ürünler ve destekleme birim tutarlarının kurulacak bir sistemle düzenli olarak yapılacak etki analizlerinin sonuçlarına göre her yıl yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

#ekonomi
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