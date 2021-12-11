banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı

Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi iade ediliyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi hakkında önemli uyarılarda bulunarak üretici ve yetiştiricilerin hak kaybına uğramamaları için 31 Aralık tarihini geçirmeden vergi dairelerine başvurmaları gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Ekonomi 11.12.2021, 10:38 11.12.2021, 10:49
Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi iade ediliyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi hakkında önemli uyarılarda bulunarak üretici ve yetiştiricilerin hak kaybına uğramamaları için 31 Aralık tarihini geçirmeden vergi dairelerine başvurmaları gerektiğinin önemine dikkat çekti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızca Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi hususundaki Gelir Vergisi Genel Tebliği 10 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla söz konusu tebliğ hükümlerinden faydalanacak olan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz hiç zaman kaybetmeden bulundukları İl ve İlçelerdeki Vergi Dairelerine bizzat giderek ya da e-devlet üzerinden başvurarak gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir hak kaybı olmaması için mağduriyet yaşamamak adına bu hususu tüm çiftçilerimiz başta olmak üzere 280 bin küçükbaş hayvan yetiştiricimiz adına da önemsiyor ve hassas davranmalarını bekliyoruz "dedi.

Genel Başkan Çelik, Vergi Dairelerine yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlara da vurgu yaparak " Öncelikle Vergi Dairesine giderken başvuru dilekçesinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Yetiştirici ve Çiftçilerimiz bağlı bulundukları Birlik ve Odalardan temin edebilirler. Ayrıca çiftçi ve yetiştiricilerimiz dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verebileceklerdir. Onun için zaman kaybetmeden bu işlemlerin yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Çelik, günümüz ekonomik şartlarında ödemede bulunulacak vergi iadesinin üretici ve yetiştiricilere rahat bir nefes aldıracağını belirterek " Özellikle son iki yıldır yaşadığımız pandemi başta olmak üzere kuraklık ve girdi fiyatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle üreten yetiştiren çiftçilerimiz çok zor günler geçirmekteydi. Buna rağmen de inatla üretmeye gayret ettiklerini tüm kamuoyu rahatlıkla görmektedir. Dolayısıyla üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin vergi iadesinden dolayı ellerine sıcak para geçmesi bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Bu bakımdan özellikle ve ısrarla bir kez daha uyarmak istiyorum. 31 Aralık tarihini geçirmeden Vergi Dairelerine başvurularını yapsınlar" ifadesini kullandı.

Genel Başkan Çelik, yaptığı açıklamada; “2016 - 2020 yıllarında çiftçilere ödenen bitkisel desteklerden yüzde 4, hayvancılık desteklerinden ise yüzde 2 oranında kesilen gelir vergisi tutarlarının çiftçilerimize ve özellikle zor şartlarda, dağda bayırda, karda kışta, güneşte sıcakta, ahırda ağılda bin bir emekle hayvancılık ile geçimini sağlayan üreticilerimize ve yetiştiricilerimize can suyu olacaktır“diye konuştu.

Çelik; “ Son 5 yılın tarımsal desteklemeleri göz önüne alındığında; çiftçilerimize toplam 79,3 milyar TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekleme tutarının yaklaşık 21,5 milyar TL tutarı hayvancılık destekleme ödemeleri, 57,8 milyar TL tutarının ise bitkisel desteklemesi olarak çiftçilere ödenmiş, hayvancılık desteklemelerinden kesilen gelir vergisi tutarlarının yaklaşık 500 milyon TL., bitkisel desteklemelerden kesilen gelir vergisi tutarlarının ise yaklaşık 2,5 milyar TL olmak üzere toplam 3 milyar TL tutarında bir meblağın çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize iade edileceğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu manada üreticilerin ve yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye yetiştiricilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Çelik, açıklamasını vergi iadesinden faydalanacak olan üreticilere ve yetiştiricilere hayırlı olması temennileriyle bol kazançlar dileyerek tamamladı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Hatayspor 16 29
3. Konyaspor 15 27
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. İstanbulspor 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 15 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8