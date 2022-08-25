Tarımda yenilikçi çiftçiler bu zirvede buluşuyor

Tarım sektöründeki güçlü iletişim ağına sahip AGRO TV tecrübesiyle düzenlenecek ‘Tarımda Yenılıkçiler #FARMER100 Buluşması’ 31 Ekim Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Tarımda Yenilikçiler Buluşmasında, sektörün en geniş iletişim ağı ile tarımda yeniliğin izini süren; Türkiye’nin önder çiftçileri, akademisyenler, markalar ve global teknoloji kuruluşları yeni bir anlayışla bir araya gelecek.

‘Tarımda Yenılıkçiler #FARMER100 Buluşması’

FARMER100, Türkiye’deki kendi sektöründe teknolojik, yenilikçi, modern ve sürdürülebilir uygulamaları benimseyen çiftçilerin oluşturduğu benzeri olmayan bir iletişim ağı olarak tanımlanırken, Tarımda Yenilikçiler Buluşması sektörde etkinliği gitgide artan influencer / mikro influencer pazarlama yöntemlerinin çok etkin olarak kullanılacağı bir etkinlik olarak planlanıyor.

Düzenlenecek oturumlarda sektörün nabzı tutulacak

Düzenlenecek zirve, katılımcı çiftçilerin ürün portföylerini ve ihtiyaç duydukları çözümlere göre içerik üretimi sağlarken, aynı zamanda katılımcı firmalara da kendi hedef gruplarına uygun çiftçilerle bir araya gelme ve görüşme imkanı sunacak. Şirketlere özel düzenlenecek paralel oturumlarda, her bir şirket kurumsal hedeflerini, yenilikçi ürün ve teknolojilerini diğer katılımcılara tanıtma imkanı bulacak ve düzenlenecek oturumlar kayıt altına alınacak. Üretilen içeriklerin tamamı Bilim Kurulu’nun gözetimi altında gerçekleşecek ve paylaşılan içeriklerin doğru ve bağımsız olduğu teminat altına alınacak.

Growmach 2023 Antalya’da kıtalar arasında köprü olacak

Tarımda Yenilikçiler Zirvesi; AGRO TV’nin yanı sıra Dünya’nın en büyük etkinlik organizatörü olan ve uluslararası pazarlarda sektörün en önemli fuarları Growtech ve Growmach Fuarlarının da aralarında bulunduğu 450’den fazla uluslararası B2B markası ile yüz yüze ve dijital etkinlikler düzenleyen Informa Markets ortaklığı ile gerçekleştiriliyor. Informa Markets; dünyanın önde gelen fuar organizasyon firması olarak, faaliyet gösterdiği sektörleri canlandırırken, onlara yeni iş fırsatları sağlıyor ve yılın 365 günü büyümelerini mümkün kılıyor.