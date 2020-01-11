Tarımda yeni alternatif ürün: Yaban mersini

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB), Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarım A.Ş iş birliğiyle düzenlenen ‘Yaban Mersini Değerlendirme Toplantısı’nda; üreticiler, akademisyenler ve ihracatçılar bir araya gelerek ürünün geleceğini masaya yatırdı.

Bursa’da ve ülkemizde değeri her geçen gün artan Yaban Mersini bir diğer adıyla Maviyemiş ürünü ile ilgili, yapılan değerlendirme toplantısında; bahçe kurulumu, ürün hasadı, saklama, işleme, pazarlama ve sağlık yönünden faydaları gibi konularda ürün paydaşlarınca bilgi ve tecrübeler paylaşıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde yoğun bir katılımla yapılan toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü, Uludağ Meyve Sebze Mamülleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım ve TARIM A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül’ün yanı sıra yurt içinden çok sayıda akademisyen ve üretici katıldı.

Bu toplantı önemli kazanımlar sağlayacak

Programın açılışında konuşan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, tarımda umutların azaldığı bir dönemde Yaban Mersini’nin yeni bir umut olabileceğini ifade etti.

Yazgan şunları söyledi: “Bursa’da var olan küçük ölçekli işletmelerde iyi bir maviyemiş üretimini nasıl planlarız düşüncesiyle bir toplantı yapmak istedik. Aynı zamanda bir farkındalık oluşturma arzusundayız. Tarımda umutların azaldığı bir noktada alternatif bir ürün olabilir mi düşüncesiyle bu toplantıyı organize ettik. Tüm paydaşların içerisinde olduğu, üreticilerimizin de yoğun bir katılım gösterdiği bu toplantı, umarım, Yaban Mersini olarak bilinen ancak Tarım Bakanlığınca adı Maviyemiş olarak adlandırılan bu kıymetli ürünün geleceği ile ilgili bizlere önemli kazanımlar sağlar.”

“Yaban Mersini, Dünyada 600 bin, Ülkemizde 375 ton üretiliyor”

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de, Yaban Mersini’nin Bursa’da 500 dekar alanda 123 ton üretildiğini ifade etti. Aygül şöyle konuştu: “Bursa tarımsal büyüklük alanı olarak Türkiye’de 10. sırada. Ancak bu sıralamada her geçen gün hızla yükseliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8,5 milyar liralık bir tarımsal hasılaya ulaştık. İlimizde 4 bin civarında gıda üreten işletmemiz bulunmaktadır. Dondurulmuş gıda sektöründe ilimiz oldukça iyi durumda. Dünyada 600 bin tona yakın Yaban Mersini/Maviyemiş üretilmektedir. Ülkemizde ise bu rakam yaklaşık olarak 375 tondur. Bu ürünü üreten iller arasında Bursa, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve İstanbul başta gelmektedir. İlimizde ise yaklaşık olarak 500 dekar alanda 123 ton üretilmektedir. Ağırlıklı olarak da İznik, İnegöl, Orhaneli, Keles ve Büyükorhan başı çekmektedir. Bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürürsek ben önümüzdeki dönemde Bursa’nın bu konuda büyük bir şahlanış yapacağına inanıyorum.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü de, çiftçilikle geçimini sağladığını ve araştırmaları neticesinde Yaban Mersini/Maviyemiş ürününün çok değerli bir ürün olduğunu ve kendisinin de bu yıl 11 dekar ekeceğini söyledi. Külcü, “Çok özellikli bir ürün. Her yerde ekilemiyor. Rakım ve toprak PH’ı gibi özellikler dikkate alınıyor. Bu tür katma değerli ürünleri ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilerimiz için Yaban Mersini ve tıbbi aromatik tüm bitkiler önemli bir gelir kaynağıdır” dedi.

Akademisyenler, ihracatçılar ve üreticiler panelde tecrübelerini paylaştı

Konuşmaların ardından panel bölümüne geçildi. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; UYMSİB Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Taner, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Aysan Şentürk, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Antalya Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Adak, TUBİTAK Konuk Araştırmacı Chunfeng GE ve Orhaneli’den gelen üreticiler yer aldı. Panelistler, Yaban Mersini/Maviyemiş ile ilgili detaylı bilgileri ve tecrübelerini aktardı. Programda ayrıca Çin’den gelen bir üretici de Çin’deki Yaban Mersini üretim aşamalarına dair konukları bilgilendirdi.

Değerlendirme toplantısı soru cevap bölümü ile sona erdi. Toplantının ardından, geniş katılımlı bir workshop da gerçekleştirildi.