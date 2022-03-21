Tarımda girdi fiyatları yükseldi!

TÜİK Verilerine göre;

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %57,26, aylık %10,12 arttı



Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %10,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,35 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %6,99, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %10,57 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %36,10, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %60,78 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %9,40 ile tohum ve dikim materyali ve %16,34 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %153,34 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %101,14 ile enerji ve yağlar oldu.



Aylık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi



Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %2,42 ile malzemeler ve %4,06 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %37,91 ile enerji ve yağlar ve %17,06 ile bina bakım masrafları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %8,41 ile tohum ve dikim materyali oldu.