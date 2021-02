Tarımda Büyükşehir damgası

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında tarım ve hayvancılığa sağladığı destekle üreticinin yanında oldu.

Toprak analizinden danışmanlık hizmetine, tohum ve fidan desteğinden organik tarımın geliştirilmesine ve makine desteğine kadar birçok alanda üreticilere katkı sağladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Samsun’un 17 ilçesinde üreticiler her alanda desteklendi. Azotlu sıvı gübre, bitki koruma ilacı, salep tohumu, fidan, salçalık domates fidesi, kivi fidesi, mavi yemiş fidesi gibi birçok ürün desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere verdiği eğitimlerle de farkındalık oluşturdu.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde pazarlanacak ürünler için sözleşmeli üretim konusunda çiftçilere bilgilendirme de yapan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, seracılığı geliştirme projesi kapsamında fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği verildi.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek, yerel ekonomiye katkı vermek ve üreticilerin kazancını artırmak amacıyla süt üreticiliğinin modern ve hijyenik koşullarda yapılabilmesi için hayata geçirilen "Manda Islah Projesi" kapsamında üreticilere ekipman desteği de sağlayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2020 yılında verdiği katkıyla vatandaşların yanında oldu.

Belediye hizmetlerinde özellikle en hassas oldukları konunun tarım olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektördür. Tarım olmazsa buğday olmaz. Buğday olmazsa ekmek olmaz. Tarım olmazsa koyun olmaz, sığır olmaz, süt olmaz, et olmaz, insan yaşamı olmaz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi her alanda destekliyoruz. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir, ayrıca 2020 yılında üreticilere verilen desteğin 2021 yılında da yine artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.