Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı 1-4 Eylül 2021’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Fuar girişlerinde alınan tedbirler kapsamında HES kodu sorulması, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretçilerin ve katılımcıların sağlıklı bir fuar ziyareti gerçekleştirmesi sağlanacak. Fuar alanı girişlerinde ve fuar içerisinde belirlenen noktalarda el dezenfektanlarına herkes kolayca ulaşabilecek. Girişlerde https://tarimteknolojigunleri.com/kayitformu adresinden online kayıt yapılabildiği için ziyaretçiler fuar alanına beklemeden giriş yapabilecek.

Zirai ilaç, tohum ve gübre üreticilerinin en yeni ürünlerini tarlada uygulanmış olarak ziyaretçilere tanıtma şansını yakalayacağı fuarda aynı zamanda ziyaretçiler tarım profesyonelleri ve uzmanlarından kendi işletmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri ürünler ile ilgili tüm bilgileri alabilecekler.

122.000 metrekarelik fuar alanında ziyaretçilerin ilgisini çekecek tarla bitkileri ve bahçe bitlerinin yanı sıra alternatif bitkilerde yer alacak. Tarımsal mekanizasyon ve Traktör firmalarının en yeni teknolojilerinin yer aldığı fuarın ziyaretçilerden yine büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Fuarı Düzenleyen DLG Fuarcılık Firması…

Fuarı organize edenler üretici çiftçinin ne görmek istediğini çok iyi biliyorlar. DLG Fuarcılık Genel Müdürü 20 yılın üzerinde mesleki deneyim ve tarım tecrübesine sahip Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Kiraz beyefendi röportajında, misafirlerin katılımcı firmaların profesyonel uzman temsilcilerine doğrudan soru sorma olanağının bulunduğunu vurguladı. DLG Fuarcılık İş Geliştirme Uzmanı Umut Yıldırım beyefendi ise fuarın her sene daha çok geliştiğine vurgu yaparak bu sene daha çok katılım ve ilgi beklediklerini belirtti.