Tarım ve Orman Bakanlığından bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine 1 milyon lirayı geçmemek şartıyla yüzde 50 oranında hibe desteği veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 2007 yılından beri bireysel tarla içi modern sulama sistemlerini hibe yoluyla teşvik ediyor. Bakanlık, mal alım tutarı 1 milyon liraya kadar yatırımlarda yüzde 50 oranında hibe desteği sağlıyor. Bakanlığın destek verdiği sulama sistemleri şunlar:

“Tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, akıllı sulama sistemleri.”

Öte yandan, Türkiye genelinde 2007 yılından bugüne kadar 47 bin 264 adet projeyi hibe çerçevesine alan bakanlık, 4 milyon 703 bin 211 dekar alanın modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağladı. Bu projeler için güncel rakamlar ile toplam 2 milyar 13 milyon 486 bin 439 lira hibe desteği vatandaşlara ödendi.

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde de 15 Mart itibarıyla ülke genelinde proje kabul işlemlerine başlandı. Bugüne kadar 773 bin 953 dekar alanda 8 bin 704 adet proje için başvuru yapıldı. 2022 yılı için talep edilen 622 milyon 368 bin 226 liralık ödeneğin 300 milyon lirası tahsis edildi. Böylece 395 bin 229 dekar alanda, 4 bin 733 adet projeye 238 milyon 950 bin 565 lira hibe ödemesi gerçekleştirildi.