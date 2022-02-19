Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son iki ayda doğal yaşam alanlarına bin 400 ton yem bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yaban hayatına yem desteği kapsamında, son iki ayda doğal yaşam alanlarına bin 400 ton yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek amacıyla yaban hayatına tonlarca yem takviyesi yapılıyor.

Bakanlığa bağlı ekipler her yıl olduğu gibi bu yıl da soğuğa ve zorlu arazi koşullarına aldırmadan yaban hayatındaki hayvanlar aç kalmasın diye yemleme çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor. Bu kapsamda, Aralık ayı ortasında başlayan 2021-2022 kış döneminde doğal yaşam alanlarına 1400 ton yem bırakıldı. Bu kış döneminde ise 2100 ton yemleme yapılması hedefleniyor.

Yem bırakılan bölgeler fotokapan ile izlenerek yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı da kontrol ediliyor. Fotokapana yansıyan görüntülere göre, birçok kuş türü ile özellikle yaban keçisi, Kızıl geyik, yaban domuzu, tilki, çakal, gibi türlerin periyodik olarak oluşturulan bu alanlara gelip bırakılan yemleri yedikleri görülüyor.

Bakanlık ekipleri yemle faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli çevresel etkiler ve insan baskısı nedeniyle bozulan doğal dengenin tekrar tesis edilmesi ve nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının korunmasına yönelik olarak tedavi ve rehabilitasyon, üretim, tabiata yerleştirme, türleri koruma ve doğada destekleme gibi çalışmaları da yürütüyor.