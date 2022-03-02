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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 371 firmanın 559 parti ürününü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten 371 firmanın 559 parti ürününü açıkladı.

Ekonomi 02.03.2022, 10:13
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 371 firmanın 559 parti ürününü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten 371 firmanın 559 parti ürününü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesinde, gıdalarda taklit, tağşiş yapan veya ilaç etken maddesi ilave eden firmalar açıklandı. Açıklamada ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığı ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, “Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan kanun düzenlemesi ile gıdada taklit veya tağşiş cezaları caydırıcı hale getirilmiştir. Bu kapsamda taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir. Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam bin 609 firmanın 3 bin 605 ürününün kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılarak, “Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana bin 887 firmaya ait 4 bin 164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir” denildi.

Kamuoyu duyurusunda yer alan bilgiye göre 371 firmadan Ankara’da 27 firma yer aldı. Bu firmalardan biri olan Öz Yenikent Aile Kasabı’nda sucukta domuz eti tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kebap, döner ve kırmızı et satan firmaların 46’sında malzeme olarak baş eti, dil ve taşlık sakatat kullanıldığı tespit edildi.

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