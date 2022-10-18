Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklık için eylem planı hazırladı

Küresel iklim değişikliği sonucu oluşabilecek kuraklığa karşı eylem planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) içerisindeki araştırma kuruluşları, tarla bitkilerinden bahçe bitkilerine kadar birçok alanda kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştiriyor.

Kuraklıkla ilgili çalışmaları uzun zamandır sürdüren TAGEM’de, kuraklık çalışmalarında dünyada üçüncü olma özelliğine sahip, misyonu Türkiye’de yetiştirilen tarla bitkileri türlerinin tamamında su kullanım kapasitesi ve etkinliği ile bitkilerde stres tolerans düzeylerini belirlemek olan “Kuraklık Test Merkezi”ni 2010 yılında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde kuruldu.

Kuraklık Test Merkezinin faaliyete girmesi sonrasında on binlerce materyal morfolojik, fenolojik ve fizyolojik olarak test edilerek kuraklığa dayanıklı çeşitler belirlendi. Sürdürülen projelerle 2016-2018 yılında Orta Anadolu ve geçit bölgelerine uygun kurak koşullara dayanıklı üç adet çeşit ‘Bozkır’, ‘Taner’ ve ‘Şehzade’ ekmeklik buğdayları; ‘Türköz’ makarnalık buğday, ‘Ayrancı’ arpa, ‘Özer’ tritikale çeşitleri geliştirildi.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2020 yılında 6 adet kuraklığa dayanıklı çeşit tescil ettirildi. Kurak koşullar için özel geliştirilen yüksek verimli, yüksek kaliteli ve su kullanım etkinliği yüksek bu çeşitlerin tohum çoğaltım ve sertifikasyon-kademeli tohum üretim aşamaları bu yıl içinde ve önümüzdeki yıllarda tamamlanacak.

Taner, 2021 yılında üreticiyle buluşturuldu

Kurak alanlarda bile mevcut çeşitlere göre yüzde 15 daha yüksek verimli ve çok kaliteli olan ‘Taner’ çeşidi 2021 yılında üretici ile buluşturuldu. TAGEM Enstitülerince geliştirilen ve üretimi yapılan kuraklığa tolerantlı 30 ekmeklik buğday, 12 makarnalık buğday ve 19 arpa çeşidi bulunuyor.

Toprak hazırlama masrafları azalarak, girdiler düşüyor

Kuraklıkla mücadelede çeşit geliştirme yanında koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması için de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülke genelinde TAGEM ve FAO destekli projeler ve örnek uygulamalar yürütülüyor. Bu çalışmalar ile üreticiler, toprak hazırlama masraflarını azaltarak girdilerini düşürürken, toprak işleyip parçalamadığından topraktaki nemi muhafaza ederek kuraklığın etkisini azaltmış oluyor. Yapılan çalışmalarla bu sistemi kullanan üretici sayısında ve doğrudan ekilen alanlarda artış gözleniyor.

Bakan Kirişci’den iklim değişikliği ve kuraklık vurgusu

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iklim değişikliği ve kuraklık meselesinin son yıllarda dünyanın en önemli gündem konularından biri olduğuna dikkati çekti.

Kuraklıktan dolayı üretim miktarlarında bütün dünyada kayda değer düşmeler yaşanabildiğini belirten Kirişci, bu durumun da gıda üretimini ve arzını sürdürülebilir yöntemlerle ele almayı çok kritik bir mesele haline getirdiğini vurguladı.

Bunun için tarımsal üretim kaynakların verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak her türlü tedbiri almak zorunda olduklarının altını çizen Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu konuda gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz vardır. O yüzden, iklim değişikliğine karşı gıda güvenliğini sağlayacak tedbirler almak stratejik önceliklerimiz arasına girmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak konuyu sürdürülebilirlik perspektifinden bütün boyutlarıyla ele alıyor ve çalışmalarımızı güncel veriler ışığında şekillendiriyoruz. Toprak, su ve genetik kaynaklarımızın korunması, verimliliğin artırılması ve üretim alanlarında su potansiyeline uygun ürün desenlerinin oluşturulması bu konudaki çalışmalarımızın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Kuraklığa dayanıklı türlerin geliştirilmesi bu çerçevede yürüttüğümüz en kritik konulardan biri. Bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Islah ve kuraklık çalışmaları devam ettiği sürece de konuyla ilgili çalışma yapan tüm Enstitülerimizce daha iyi çeşitler ülkemize kazandırılacaktır.”