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Tarım ve Orman Bakanlığı, hibe oranları ile sözleşme tutarlarının artırıldığını bildirdi

Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanında yürütülen Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) kapsamında 10. Çağrı'da verilen hibe oranları ve sözleşme tutarları artırıldı.

Ekonomi 16.11.2021, 12:51
Tarım ve Orman Bakanlığı, hibe oranları ile sözleşme tutarlarının artırıldığını bildirdi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, IPARD-II 10. Çağrı kapsamında hibe ve sözleşme tutarlarında değişiklik yapıldı.

Hayvansal ürünlerin üretimine yönelik projeler için baz hibe oranı yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltildi. Bu sektörde programda belirlenmiş üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için ise bu oran yüzde 70'e çıkarıldı. Genç çiftçilere ve dağlık alanda yatırım yapan işletmelere ek yüzde 5 hibe uygulaması devam edecek. Bu ek hibe oranıyla destekler yüzde 70 veya yüzde 80'lere kadar ulaşabilecek.

Diğer taraftan tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler için baz hibe oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükseltildi. Bu sektörde belirli üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için bu oran yüzde 60'a çıkarıldı.

​​​​​​​Sözleşme tutarları da yükseltildi

IPARD-II Programı'ndan faydalanan yatırımcılara ilave destek sağlayarak yatırımlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla 10. Çağrı döneminde sunulan projelerin yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemlerine ait sözleşme tutarları da artırıldı. Buna göre, yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemleri için sırasıyla inşaat maliyet endeksi ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan üretici fiyat endeksinin makine ekipman kategorisi referans alınarak, faydalanıcılara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygun bulunan yapım işleri harcamalarını yüzde 19'a kadar ve makine-ekipman harcamalarını da yüzde 14'e kadar artırma imkanı sağlanacak. ​

Muhabir: Mustafa Çalkaya

#ekonomi
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