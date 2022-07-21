Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, fındıkta 765 bin 287 tonluk rekolte beklendiğini açıkladı. Fındık rekoltesinde bu yıl yüzde 12 artış yaşanması beklendiği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2022 yılı fındık rekoltesi, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış ile 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir. Rekolte tahmin çalışmaları, fındık bahçelerinde çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yürütülmüştür. Çiftçilerimize, sanayicimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.