banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı “Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı” Erzurum’da başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı “Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı” Erzurum’da başladı.

Ekonomi 15.11.2021, 12:43
Tarım ve Orman Bakanlığı “Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı” Erzurum’da başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı “Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı” Erzurum’da başladı.

Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce organize edilen ve 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün sürecek toplantıya Doğu Anadolu Bölgesi’nden 22 ilin yöneticileri katılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin tele konferans yöntemiyle katıldığı toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adnan Dinç, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, 22 ilden gelen tarım il müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare toplantısı İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlk konuşmayı Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar yaptı.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, “Erzurum ili olarak 16 milyon dekar mera varlığı, 480 bin hektar işlenebilir tarım arazisi, Bir milyon 800 bin büyük ve küçükbaş hayvan varlığı, yaklaşık olarak 10 Milyar TL. Tarımsal değeri ile büyük potansiyele sahip bir ildir. Bizlere gösterilen hedefler doğrultusunda, potansiyelimize katma değer oluşturma, işletmelerin karlılık ve sürdürülebilir tarım yapmalarını sağlama, bitkisel ve hayvansal ürünlerin artırılması, halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için mesai harcıyoruz. Bizlere desteklerinden dolayı başka Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, genel müdürlerimize ve bizlerin yanında olan çiftçilerimize, bürokratlarımıza, teşekkür ederim” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, “Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü olarak 11-19 Ocak 2021 tarihlerinde taşrada il ve bölge müdürlerimizle pandemi nedeniyle uzaktan istişare toplantısı gerçekleştirdik. O tarihlerde yapılan toplantının ana teması olarak bu gün Erzurum’da gerçekleştirilen toplantının temellerini attık. Doğu Anadolu gibi coğrafyası zor bir bölgede insan ve kaynak olarak kıt bölgemizde kısıtlı imkanlarla güzel hizmetler sunuyorlar. Bakanlık olarak taşra uç beylerimiz vatandaşın daima var olan imkanlarla yanında olacak. Taşrada en zor görevi ifa eden bir teşkilat konumundayız” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Bölge bir faaliyetin şehrimizde yapılmış olmasından son derece memnun olduğumu bildiririm. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önemli bir toplantısı yapılıyor. Pandemi, kuraklık, iklim değişiklikleri, gıda olmazsa olmaz kendi kendimize yetmeyi öğrenmeliyiz. Ekim alanları gittikçe daralıyor. Ziraat mühendisleri sayılı iken şimdi bu sayı arttı ki memnun oluyoruz. Belediye olarak makine kiralaması yapıp çiftçimizin emrine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise “2 bin rakımlı zirvede yaşıyoruz. Biz Çukurova, Ege veya Antalya değiliz ama bizim de kendimize has özelliklerimiz var, toprak yapısı çok özel, verimli bir ovada bulunuyoruz. Buranın özelliklerine uygun tarım yapılması lazım. Erzurum hayvancılık ili, Erzurum tarım ili, doğrudan gelir olarak her yıl 300 milyon bu müthiş bir süspansiyon ama bu para uçup gidiyor, bundan yararlanmak lazım, bu konuyu da bu toplantıda konuşulursa memnun olarak. Biz çiftçilerimizin emrindeyiz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli video konferans yoluyla toplantıya katıldı. Bakan Pakdemirli en kısa zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini belirterek toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6