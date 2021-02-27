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Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Özkaldı, TÜDKİYEB’i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette, Özkaldı’ya TÜDKİYEB tarafından küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi ve ORKÖY projelerinde küçükbaş hayvancılığa da yer verilmesi başta olmak üzere sektörle ilgili talepler iletildi.

Ekonomi 27.02.2021, 09:44
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Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Özkaldı, TÜDKİYEB’i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette, Özkaldı’ya TÜDKİYEB tarafından küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi ve ORKÖY projelerinde küçükbaş hayvancılığa da yer verilmesi başta olmak üzere sektörle ilgili talepler iletildi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için ekonomik durumların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Özkaldı ise vatandaş yerinde doysun, köyünde kalsın ifadelerini kullanarak küçük aile işletmelerine yaptıkları destekleri daha da artıracaklarını kaydetti.

Genel Başkan Çelik, ziyaret esnasında Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya, küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi adına bütçenin artırılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla, yetiştiricilerimizin kârlılıklarını artırabilmeleri yönünde işletme giderlerinin desteklenmesi ve sürülerini büyütebilmeleri için yardımcı olunmalıdır. ORKÖY projeleri ekipman ağırlıklı. ORKÖY projelerinden yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin talepleri doğrultusunda proje bütçesi içinde canlı hayvan desteklemelerine de öncelik tanınması projenin amacına ulaşmasına imkân sağlayacak, hayvan sayısı az olan orman köylerimize de bir canlılık getirecektir.”

“Nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşma konusunda Tarım Bakanımızdan büyük destek görüyoruz”

Küçükbaş hayvancılığa verdikleri önem ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür eden Çelik, “7 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını 54 milyondan 90 milyona çıkararak nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı olan bu hedefe ulaşma konusunda Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’den büyük destek görüyoruz. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatandaş yerinde doysun, köyünde kalsın”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise Genel Başkan Çelik ve Birlik Başkanlarının taleplerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, küçük aile işletmelerinin desteklenmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda çalışmalar yapıldığını belirterek, "Vatandaş yerinde doysun, köyünde kalsın. Bu manada küçük aile işletmelerine yapılan destekleri daha da artıracağız" ifadelerine yer verdi.

“Küçükbaş hayvancılığa destekleri daha da artırılması yönünde gayret sarf ediyoruz”

Özkaldı, ORKÖY projelerine de değinerek, "Eskiden ORKÖY, Genel Müdürlük seviyesindeydi. Bütçesi de bir hayli fazlaydı. O dönemlerde bu bütçeler destekleme adına verimli kullanılmış olsaydı, bugünlere daha rahat gelinirdi. Bugün itibarıyla ise küçükbaş hayvancılığa çeşitli destekler verilmekle birlikte bu desteklerin daha da artırılması yönünde gayret sarf ediyoruz. Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın nüfus başına bir küçükbaş hedefine ulaşmak için çalışmalar yapmak asli görevimizdir" açıklamasında bulundu.

Ziyaret sonunda Genel Başkan Çelik, Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya tarım ve küçükbaş hayvancılığa vermiş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.
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