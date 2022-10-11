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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Ulusal Süt Konseyi’nce 14 Ekim’den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlenmiştir."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Ulusal Süt Konseyi’nce 14 Ekim’den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlenmiştir."

Ekonomi 11.10.2022, 15:18
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Ulusal Süt Konseyi’nce 14 Ekim’den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlenmiştir."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Ulusal Süt Konseyi’nce 14 Ekim’den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlenmiştir."

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