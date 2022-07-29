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Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Bu adalar Yunanistan’a Lozan Paris Barış Antlaşması’yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahla
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir."
Ekonomi 29.07.2022, 19:36
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir."