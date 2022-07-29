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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir."

Ekonomi 29.07.2022, 19:36
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir."

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