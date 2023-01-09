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Kavga eden müşterilerini uyardıktan sonra öldürülen taksi şoförü olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Bugün itibariyle tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Bugün itibariyle tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı."
Ekonomi 09.01.2023, 10:10
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Bugün itibariyle tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı."