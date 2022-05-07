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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Anaç tiftik ile ilgili 30 lira desteği de 60 lira olarak ilan ediyorum. Böylelikle yüzde yüz bir destek artışı sağlamış oluyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Anaç tiftik ile ilgili 30 lira desteği de 60 lira olarak ilan ediyorum. Böylelikle yüzde yüz bir destek artışı sağlamış oluyoruz."
Ekonomi 07.05.2022, 13:56
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Anaç tiftik ile ilgili 30 lira desteği de 60 lira olarak ilan ediyorum. Böylelikle yüzde yüz bir destek artışı sağlamış oluyoruz."