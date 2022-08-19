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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Ekonomi 19.08.2022, 12:22
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."