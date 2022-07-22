Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Ekonomi 22.07.2022, 12:49
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."