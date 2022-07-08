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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Ekonomi 08.07.2022, 10:07
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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