Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Ekonomi 08.07.2022, 10:07
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."