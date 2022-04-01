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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
Ekonomi 01.04.2022, 12:40
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."