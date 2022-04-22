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İçişleri Bakanı Soylu: “45 yıldır bu terör örgütü ve terör örgütü silsilesi bize çok bedel ve maliyet ödetti”
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
Ekonomi 22.04.2022, 09:33
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."