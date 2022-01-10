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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Orman ürünleri sektörümüzün 1 milyar doların üzerinde cari fazla vermiş olmasını bekliyoruz"

Muhtarlarla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ”2017’de 370 milyon dolar cari açık veren orman ürünleri sektörümüzü 2019’da ilk kez 479 milyon dolar cari fazla verir duruma getirdik. 2020’de 560 milyon dolar cari fazla verdik, bu sene rakamlar henüz açıklanmadı ama 1 milyar doların üzerinde cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz. Üretim sürdürülebilir bir şekilde arttığı sürece, orman köylüsünün de geliri artacak.5 tane uçağın satın alma sürecinin de bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

Ekonomi 10.01.2022, 17:48
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Orman ürünleri sektörümüzün 1 milyar doların üzerinde cari fazla vermiş olmasını bekliyoruz"

Muhtarlarla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ”2017’de 370 milyon dolar cari açık veren orman ürünleri sektörümüzü 2019’da ilk kez 479 milyon dolar cari fazla verir duruma getirdik. 2020’de 560 milyon dolar cari fazla verdik, bu sene rakamlar henüz açıklanmadı ama 1 milyar doların üzerinde cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz. Üretim sürdürülebilir bir şekilde arttığı sürece, orman köylüsünün de geliri artacak.5 tane uçağın satın alma sürecinin de bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca ve Silivri’de muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen bakan Pakdemirli, “2021 yılında 604 milyon fidan diktik tarihi bir rekor kırdık. 2023 hedefimiz, 7 milyar insan için 7 milyar fidan. İstanbul’da geçen yıl 3,6 milyon fidan diktik, son üç yılda da 5,5 milyon fidan diktik. Geleceğe Nefes kampanyamızı bakanlığın bir kampanyası olarak başlattık. Kampanya bir anda bakanlığın kampanyası olmaktan çıktı, vatandaşın kampanyası, milletin kampanyası haline geldi. Orman ürünleri ve dış ticareti konusunda ciddi atılımlarımız var. 2021’de endüstriyel odun üretiminde yüzde 13 artışa rağmen yüzde 91 gelir artışımız var. 150 bin orman köylüsüne de yaklaşık 3 milyar TL’ye yakın gelir sağladık. İstanbul’da orman işçiliği çalışmaları kapsamında da son 3 yılda 23 milyon lira bir ödeme yaptık ve 2021 yılında da 11 milyon TL ödeme yaptık. Sektörde dışa bağımlılık konusu önemli. Türkiye bugün bir mücadele içerisinde. Kendi kendine yeterlilik, ihracat fazlası verme, cari açığını düşürme veya cari açığı tamamen kapatma ve cari fazla verme gayreti içerisinde. Biz ormancılık sektöründe bunu 2019’dan itibaren yaptık. 2017’de 370 milyon dolar cari açık veren orman ürünleri sektörümüzü 2019’da ilk kez 479 milyon dolar cari fazla verir duruma getirdik. 2020’de 560 milyon dolar cari fazla verdik, bu sene rakamlar henüz açıklanmadı ama 1 milyar doların üzerinde cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz. Üretim sürdürülebilir bir şekilde arttığı sürece, orman köylüsünün de geliri artacak” diye konuştu.

Pakdemirli, "Yazın zorlu bir zamanı geçirdik hep birlikte. Hem Türkiye’de hem de dünyada çok büyük orman yangınlarına karşı savaştık. Allah’a şükür İstanbul’da özellikle büyük bir şey olmadı ama Muğla’da orman köylümüz gerçekten çok büyük bir mücadele etti. Çünkü onların canı yanıyor, onların gelir kaynağıydı o ve hakikaten buradaki orman köylümüzdeki bilinçlenme ortalama orman köylümüzde bilinçlenme ortalama entelektüel bilinçlenmenin çok ötesinde olduğunu hem müşahede ettik hem de gururla bunu söylemek isterim. Bizim 12,5 milyon hektar ormanımız yani yaklaşık Türkiye’nin altıda biri orman yangınlarına hassas bölge. Anayasa’nın bir 169. maddesi var, bu konu çok tartışılıyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum, yanan ormanlar tekrar ağaçlandırılır, bunlar başka türlü kullanılmaz. Başka türlü kullanılmasının önüne hep birlikte geçmemiz lazım. En başta muhtarımızın geçecek, biz geçeceğiz, hepimiz geçeceğiz. Bunların örneklerinin bugüne kadar Türkiye’de olmaması güzeldir ama bundan sonra olmamasını hep birlikte sağlıyor olmamız lazım. Hedefimiz yanan alanların 1 yıl içinde ağaçlandırmak” dedi.

"5 tane uçağın satın alma sürecinin bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" diyen bakan Bekir Pakdemirli, "Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da 8’e çıkarmayı planlıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığınca da şu anda uçak alım süreci devem ediyor. Burada inşallah 5 amfibik uçak, 15 tanker uçak, 55 helikopter, bunların da gerek alım, gerekse kiralama ihale süreçleri şu anda başlamış durumda. İnşallah en yakın zamanda bunlar tamamlanacak. 5 tane uçağın satın alma sürecinin de bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Uçağın satın alma sürecini bu ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Önemli olan biz satın aldıktan sonra kiralamalarla hizmetlerimize devam ediyor olacağız. "Bakan Pakdemirli, "Milletin gündeminde sağlığın, ekonominin, işin ve eğitimin olduğunu biliyoruz. Burada bazı meselelerin olduğunu da biliyoruz. Ama bu meseleleri ancak Cumhur İttifakıyla çözebileceğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu işleri ancak Cumhur İttifakı çözebilir. Çünkü Cumhur İttifakı şunu söylüyor, diyor ki, ’Bir tane bayrak var, tek millet var, tek vatan, tek devlet... Bunun etrafında toplanan kim varsa herkes Cumhur İttifakı’ndadır.’ Biz Cumhur İttifakı 84 milyonun tümüne açıktır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemir’li daha sonra çiftçileri ziyaret edip, köylülerle sohbet etti.

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