banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."

Ekonomi 04.10.2021, 10:58
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P