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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."
Ekonomi 04.10.2021, 10:58
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."