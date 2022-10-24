Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Tarımsal destek toplamını güncelledik. Toplam tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık. Karadeniz doğal gazının 2023 yılı başında ana hattımıza bağlanması ile birlikte nefes almış olacağız” dedi.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun desteği ile gerçekleşen ‘Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future’ ödül töreni gerçekleşti. Zirvenin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yapıldı. 1 Ekim itibariyle çiftçi kayıt sistemini E- Devlete taşıdıklarını ifade eden Kirişçi, 1 Ekim’de başlayan bu uygulama dün itibariyle 400 bine yaklaştı. Sistemden çiftçi kayıt belgesi alındığında 100 liralık bir harcama yapıldığını düşünün. Bu ortalama 40 milyon liraya tekabül ediyor. Ayrıca üreticiyi yorulmaktan kurtarıyor. Bu para kendi cebinde kalıyor ve daha çevreci bir uygulamanın hayat buluyor” dedi.

“Çiftçi kayıt sistemi başvurusu sayısı 1 Ekim’den bu yana 400 bine yaklaştı”

“1 Ekim itibariyle çiftçi kayıt sistemini E- Devlete taşıdıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Prof. Vahit Kirişçi, “Artık çiftçimiz, üreticimiz traktörünün üzerinde iki gün değil, iki dakikada bütün iş ve işlemlerini yapabilmekte. Sistem yüz yüze ve fiziki olarak yapılan bir işlem olmuş olsaydı burada harcanacak yakıt, emek, zaman, para ve de işinin başında olmak yerine bu işleri yapmak için mesai harcıyor olmaya devam edecekti. 1 Ekim’de başlayan bu uygulama dün itibariyle 400 bine yaklaştı. Sistemden çiftçi kayıt belgesi alındığında 100 liralık bir harcama yapıldığını düşünün. Bu ortalama 40 milyon liraya tekabül ediyor. Ayrıca üreticiyi yorulmaktan kurtarıyor. Bu para kendi cebinde kalıyor ve daha çevreci bir uygulamanın hayat buluyor” şeklinde konuştu.

“Tarım Cepte’ adını verdiğimiz bir uygulamayla artık vatandaşlarımız kendi üretimlerini kendileri belirlemeyecek”

Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin evrak memuru olmamaları içinde çalıştıklarını belirten Kirişçi, “15 binin üzerinde üniversitelerde, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi olarak yetişen öğrenciler evrak memuru olarak memuriyete başlıyorlar. Ayrıca evrak memurluğundan emekli oluyorlar. Artık bu da kapanmış oldu. Kardeşlerimiz bundan sonra üreticiye alın teri dökmeyecekler. Akıl terlerini çiftçiyle beraber daha iyi üretmesi için değerlendirmiş olacaklar. Bunun da bize sağlayacağı böyle bir artı var. Tabii ki bu burada kalmayacak değerli arkadaşlar. İnşallah bu yılın sonunda önümüzdeki yılın başında yeni bir mobil uygulamayla ‘Tarım Cepte’ adını verdiğimiz bir uygulamayla artık vatandaşlarımız kendi üretimlerini kendileri belirlemeyecek” diye konuştu.

“Toplam tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık”

Mazot ve gübre gibi temel girdiler konusunda dışa bağımlılığın olduğunu belirten Kirişçi, “Bu iki temel girdide müthiş bir dışa bağımlılık var. Bu konu ile alakalı Cumhurbaşkanımızın, iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkedir. Bunların birini diğerine tercih edemeyiz diyerek bizim en azından enerji alanında bir dar boğaz yaşamamızın da önüne geçti. Bu duruşumuz diğer uluslararası birtakım konularda moderatörlük gibi bir görevi de bize vermiş oldu. En önemlisi ise bugün hiç kimsenin aklına biz bu kış Türkiye’de donacağız ya da doğal gaz yetersizliğinden sıkıntı çekeceğiz diye kimsenin aklına bir şey gelmiyor. 540 milyar metreküplük bu Karadeniz doğal gazının da 2023 yılının başından itibaren bizim ana hattımıza bağlanmasıyla biz de enerjimiz özellikle doğal gaz kısmında bir nefes almış olacağız. Destek miktarlarını aktardık. Tarımsal destek toplamını güncelledik. Toplam tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık" diye konuştu.

Toprak: “Güvenilirlik gelecekte daha fazla ihracat yapılması için çok önemli”

Ürün güvenliği ile ilgili çalışma başlattıklarını belirten Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, “Çalışma devam ederken Ticaret Bakanlığı’nda da böyle bir çalışma olduğunu gördük. Sonrasında İTO benzer çalışma yaptı. Ardından belediyeler derken 20 bin işletmeye ulaşmışız. Bu çok büyük bir rakam. Güvenilirliğin gelecekte daha fazla ihracat yapılması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sivil Toplum Kuruluşlarının da bu proje ile beraber ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. İş birliği yapmak, fikir alışverişi yapmak bizim olmazsa olmazlarımızdan. Biz diyoruz ki bilgi paylaştıkça büyür o yüzden bu çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Zirve’de paneller, workshoplar ve 8 ülkenin ticaret müşavirleri ile B2B görüşmeleri yapılırken, etkinlik kapsamında düzenlenen Feed the Future Ödül Töreni ile ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmalarıyla tüketici sağlığına katkı sağlayan ürün ya da kuruluşlara 33 farklı kategoride ödül verildi.