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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti, buradan geçen gıda miktarı 19,1 milyon ton."

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti, buradan geçen gıda miktarı 19,1 milyon ton."

Ekonomi 01.02.2023, 18:14
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti, buradan geçen gıda miktarı 19,1 milyon ton."

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti, buradan geçen gıda miktarı 19,1 milyon ton."

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