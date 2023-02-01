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Trabzonspor: "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur."
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti, buradan geçen gıda miktarı 19,1 milyon ton."
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti, buradan geçen gıda miktarı 19,1 milyon ton."
Ekonomi 01.02.2023, 18:14
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti, buradan geçen gıda miktarı 19,1 milyon ton."