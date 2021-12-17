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Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 2,7 milyar TL’lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 2,7 milyar TL’lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
Ekonomi 17.12.2021, 13:21
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 2,7 milyar TL’lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."