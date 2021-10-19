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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Su tasarrufu sağlayan yer altı barajlarımız sayısını 2023’e kadar 150’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda 43’ü bitti. İnşallah yılsonunda bu sayı 50’yi bulacak."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Su tasarrufu sağlayan yer altı barajlarımız sayısını 2023’e kadar 150’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda 43’ü bitti. İnşallah yılsonunda bu sayı 50’yi bulacak."
Ekonomi 19.10.2021, 10:03
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Su tasarrufu sağlayan yer altı barajlarımız sayısını 2023’e kadar 150’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda 43’ü bitti. İnşallah yılsonunda bu sayı 50’yi bulacak."