Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Yumaklı duyurdu: Devrekani İhtisas OSB’nin temeli atılıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin birkaç hafta içerisinde temelinin atılacağını kaydetti.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yatırım programına alınan ve proje çalışmaları tamamlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider, incelemelerde bulundu. Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Et ve Süt Kurumu Tahsis Alanı’nda incelemelerde bulunan Yumaklı, Tiryaki ve Gizligider, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin Kastamonu’ya önemli bir katkı sağlayacağını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, “Buradaki OSB hem bu bölge için hem de ülkemiz için çok önemli. Yapısal değişiklikle artık hayvansal üretimin gündelik kararlar yerine, daha uzun süreli planlamalar hedefinde gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden buradaki organize sanayi bölgesinin hem bölgeye hem de ülkeye çok büyük faydası olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projeyle ilgili yakından takibi var. O yüzden Cumhurbaşkanımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Devamında da burasının önemini bakanımıza ilettik. Bakanımız da yatırımın hızlandırılması için de gereğini yaptı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gelip, temel atma törenini icra edeceğiz. Bu yatırımlar daha önce yapılacaktı ama depremden dolayı birçok şey gibi bu da ertelenmek durumunda kaldı. Şimdiden Kastamonu için, bölge için, Türkiye için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Yumaklı, Tiryaki ve Gizligider’e, Vali Avni Çakır, Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile çok sayıda vatandaşlar eşlik etti.