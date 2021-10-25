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Tarım ve Kredi Kooperatifleri yıl sonuna kadar kendi ürettikleri büyükbaş hayvanların etini satacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yıl sonuna kadar büyük mağazalarında kasap, küçük mağazalarında paket sistemiyle, kendi ürettikleri büyükbaş hayvanların etini satmaya başlayacaklarını söyledi.

Ekonomi 25.10.2021, 13:38
Tarım ve Kredi Kooperatifleri yıl sonuna kadar kendi ürettikleri büyükbaş hayvanların etini satacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yıl sonuna kadar büyük mağazalarında kasap, küçük mağazalarında paket sistemiyle, kendi ürettikleri büyükbaş hayvanların etini satmaya başlayacaklarını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, memleketi Bilecik’te Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin 515’inci mağazasının açılışına katıldı. Burada bir de müjde veren Poyraz, "Bünyemiz içinde olan hayvancılık şirketi altındaki şirketi yapılandırdık. Daha önce faaliyet gösteren bir tesisi de satın aldık, devraldık. Şu anda yenileme yatırımlarını 6 aya aşkın süredir başlattık, devam ettik ve inşallah hedefimiz de Kasım ayı itibariyle bu yatırımı tamamlamak. Kasım ayı sonu itibariyle de büyükbaş hayvan üretime geçmek. Burada tabi ki sadece bir entegre tesisi olarak bakmıyoruz olaya çünkü bir tarafta yetiştiricilerimiz var. Biz bunlarla sözleşmeli yetiştiricilik yaparak aslında bir taraftan kendi şirketimiz olan Tareks hayvancılık şirketiyle damızlık hayvanları yetiştiriciye vereceğiz ve alım garantili bir şekilde vereceğiz. İnşallah onlar hayvanları yetiştirdikten sonra da tekrar onlardan alıp kendi tesisimizde işleteceğiz. Öncelikle kendi mağazalarımız, öncelik kendi mağazalarımız ama sadece burada değil. Tüm Türkiye’deki diğer perakende zincirinde de ürünlerimizi tüketiciyle buluşturacağız" dedi.

"Öncelikle büyükbaştan başlayacağız"

Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde tesiste öncelikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayacaklarını anlatan Poyraz, "Ama sistem oturdukça inşallah küçükbaşa doğru yaygınlaştıracağız. Burada tabi şunu yapmak istiyoruz. Et ürünleriyle ilgili olarak vatandaşımızın ciddi bir güven problemi var. Aldığı ürüne güvenmek istiyor. Biz özellikle büyük mağazalarımızdan başlamak üzere orada anlık görüntülerle yani tesisle mağaza arasındaki farkı ortadan kaldıracağız. Görsel olarak kuracağımız sistemlerle tüketicimiz o ürünleri uzandığı an raftaki veya dolaptaki ürüne aslında o ürünün hangi ortamda üretildiğini inşallah orada görme imkanına sahip olacak" dedi.

"Amacımız yıl sonuna kadar mağazalarımızda kendi yetiştirdiğimi hayvanların etini satmak"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yıl sonuna kadar mağazalarında kendi yetiştirdikleri büyükbaş hayvanların etini satmak olduğunu belirterek, "Bizim amacımız zaten piyasa regülasyonu yani burada biz maliyet hesabı yaptıktan sonra maliyetim üzerine yüksek karlar koymuyoruz yani şirketin kendi içinde ticari faaliyetlerini devam ettirecek bir rakamla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız burada bir eşit değer oluşturmak. Yani burada bir piyasa eğer karla ilgili şişkinlik varsa zaten o şişkinlik alınması. Bizi şöyle yorumluyorlar, ‘en ucuz biz vereceğiz’ hayır biz piyasada fiyat belirleyiciyiz. Biz eşit değer oluşturacağız. Tüm dünya da kooperatiflerin fonksiyonu da budur. Yani siz bir ürünle ilgili fiyat belirlersiniz o piyasadaki diğer aktörler de piyasadaki rekabet şartlarından bu fiyata yakın fiyatlarla mallarını satmaya çalışırlar. Yetiştiricilerle onların kooperatif yapılanmalarıyla bu işbirliğimizi geliştireceğiz önümüzdeki dönemde. Onlara da sözleşmeli üretim yaptırıp onların da yetiştirdiği besi hayvanları alıp işleme ve pazara taşıma noktasında kanal oluşturacağız. Burada işlenmiş olarak bulunacak ama büyük mağazalarımızda kasap reyonlarımız olacak. Ama küçüklerinde taktir edersiniz ki bunların her birisi birer maliyet olduğu için işlenmiş ve paketlenmiş ürünler halinde tüketicimize ulaştıracağız" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve kurum müdürleri dualar eşliğinde Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin Bilecik’te 3’üncü Türkiye’deki 515’inci mağazasını açtı.

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