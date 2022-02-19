Tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

Tekirdağ’da Tarım Paydaşları İl Koordinasyon Toplantısında kentin tarım ve hayvancılık konusundaki sorunlarını ve çözüm önerileri masaya yatıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında, Tekirdağ tarım paydaşlarıyla bir araya gelinerek “Tekirdağ Tarım Paydaşları İl Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet Tokgöz, Şube Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, Üretici ve Yetiştirici Birlikleri Başkanları ve yöneticileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleştirilen toplantı, kentin tarım ve hayvancılık konusundaki sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getiren katılımcıların taleplerinin alınması ile sona erdi.