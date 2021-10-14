Tarım-ÜFE yıllık yüzde 23,35 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) eylül ayında yıllık yüzde 23,35, aylık yüzde 1,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı Tarım ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’de, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,71 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,39 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,23 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,02 azalış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 59,27 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti

Yıllık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar yüzde 44,02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 35,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 5,40 ile üzüm, yüzde 6,55 ile çeltik ve yüzde 11,94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 15,84 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti

Aylık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar yüzde 8,67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 7,24 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık aylık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 2,65 ile yağlı meyveler ve yüzde 3,68 tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en fazla azalış ise yüzde 6,53 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda oldu.

Eylül 2021’de, endekste kapsanan 84 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 40 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.