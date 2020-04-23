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TARIM, TEKSTİL, SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Türkiye koronavirüsle mücadelesini emin adımlarla sürdürürken, diğer yandan da normale dönüş çalışmalarını yapıyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün video konferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını açıkladı.

TARIM, TEKSTİL, SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Türkiye koronavirüsle mücadelesini emin adımlarla sürdürürken, diğer yandan da normale dönüş çalışmalarını yapıyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün video konferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını açıkladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 10:04
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TARIM, TEKSTİL, SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Türkiye koronavirüsle mücadelesini emin adımlarla sürdürürken, diğer yandan da normale dönüş çalışmalarını yapıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün video konferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını açıkladı.

Erdoğan, virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, herkesin tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlamanın olacağını söyledi.

Buna göre; bir yandan koronavirüsle mücadele sürerken kademe kademe rahatlama, il il ve meslek gruplarına göre planlanacak.

4 SEKTÖRE ÖNCELİK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, “Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde, kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan ayrıca,  tarımın önemini vurgulayarak, kurmaylarına “Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın.” talimatı verdi.

Son Güncelleme: 23.04.2020 12:08
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