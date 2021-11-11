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Tarım teknoloji girişimlerine yatırım

Yatırımcıların arasında Ege Genç İşadamları Derneği’nin de bulunduğu tarım teknolojileri girişimi ’Agrovisio’, değerlemesini 6 ayda 2’ye katlayarak, 2 milyon euro değerleme ile yeni yatırım turunu tamamladı.

Ekonomi 11.11.2021, 11:08
Tarım teknoloji girişimlerine yatırım

Yatırımcıların arasında Ege Genç İşadamları Derneği’nin de bulunduğu tarım teknolojileri girişimi ’Agrovisio’, değerlemesini 6 ayda 2’ye katlayarak, 2 milyon euro değerleme ile yeni yatırım turunu tamamladı.

Yüzleşmekte olduğumuz iklim değişikliği tarımsal üretimdeki dalgalanmaların yüzde 32’sinden sorumlu. Bu öngörülmezlik tarım ürünü fiyatlarında kısa vadede bile yüzde 40’lara varan fiyat dalgalanmalarına neden oluyor. Bu da globalde baktığımızda üretimleri için tonlarla satın alım yapan 2 milyon tarım işletmesine ve 570 milyon çiftçiye milyonlarca liralık riskler yüklüyor. Riskin yönetilememesi işletmeleri de çiftçileri de üretimden kopararak gıda güvenliğini tehdit ediyor. Bu noktada, sürdürülebilir gıda üretimi ve güvencesine yönelik çözümler üretmek amacıyla Emre Tunalı, Caner Çalık ve Sinan Öz tarafından 2018 yılında kurulan Agrovisio girişimi yeni yatırım turunu 2 milyon Euro değerleme üzerinden tamamladı.

“Agrovisio, tarım işletmelerine risklerini yönetmede ve karlılıklarını arttırmada yardımcı oluyor”

Agrovisio; dijital platformundan sunduğu ekili alan tespiti, rekolte tahmini, hasat tespiti, bitki sağlığı takibi analizleri ile tarımsal üretimdeki risk ve belirsizliklerle mücadelede kullanıcılarına önemli bir avantaj sağlıyor. Agrovisio, uydudan gözlemle geniş alanları sürekli ve tüm noktalarda detaylı olarak tarıyor, hasat beklentilerini ve üretimde yaşanan sorunları tarla tarla kullanıcılarına sunuyor. Üretim sezonunda tespit ettiği sorunları mobil ve web platformları aracılığıyla çiftçilerle de paylaşarak ürün kayıplarının önüne geçiyor, sürdürülebilir tarıma destek oluyor. Tarıma dayalı sanayi kuruluşları ve çiftçinin yanı sıra devlet kurumları, sigorta şirketleri, bankalar, kooperatifler, Agrovisio’nun sağladığı içgörü analizlerini; işlerini takip etmek, verimi artırmak ve gelecek projeksiyonlarını yapmak için rahatlıkla kullanabiliyor.

“Kısa sürede globale açıldı”

Agrovisio, aldığı ilk yatırımının ardından Estonya’da da şirketleşti ve İtalya’da şubesini açarak Avrupa’da hizmet sunmaya başladı. Kısa sürede kullanıcı sayısını 200’den bin 500’ün üzerine çıkararak sürdürülebilir tarıma 3 ülkede katkı sağlar hale geldi. “Big2021-Top10 Startups”, “Swiss-Turkey-Top 10 Startups” ödüllerini aldı. Datamagazine UK tarafından “39 Best Turkey Big Data Startups & Companies”, BestStartup.Asia tarafındansa “43 Top Turkish Big Data Companies and Startups” olarak seçildi.

"İlkleri gerçekleştiren teknolojileri ve servisleri sunmaya devam edeceğiz”

Agrovisio kurucu ortakları Emre Tunalı, Caner Çalık ve Sinan Öz şunları aktardı: “2021’deki büyüme hedeflerimizi tutturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yatırım sayesinde birbirinden kıymetli yatırımcılarımızla birlikte çalışmaya başlamanın, onların tecrübe ve rehberliklerini Agrovisio’nun enerjisi ile bütünleştirmenin yolculuğumuzu daha da hızlandıracağı kanaatindeyiz. Agrovisio ailesi olarak tarımsal uzaktan algılama servislerinde ilkleri gerçekleştiren teknolojileri ve servisleri sunmaya devam edeceğiz. Yatırım ile Avrupa’daki satış ve pazarlama ağlarımızı genişleterek 2022’deki 3 katlık büyüme hedefimizi yakalamak istiyoruz. Aradığımız yatırım miktarının üzerinde bir talep gelmesi, bize 2022 yol haritamızdaki yeni yatırım turu için de olumlu sinyaller vermiş oldu. Globalleşme yolumuzdaki 2. yatırım turumuz hepimize hayırlı olsun.”

Agrovisio, daha önce görüntü işleme, makine öğrenmesi ve yapay zeka konularında uzun yıllar çalışmış, ulusal ve uluslararası bir çok derin teknoloji projesine imza atmış 10 kişilik bir ekip ile faaliyetlerini sürdürüyor.

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