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Tarım sigortaları hakkında banka çalışanlarına eğitim verildi
TARSİM, banka çalışanlarına tarım sigortaları hakkında eğitim verdi.
Ekonomi 24.08.2021, 10:12
TARSİM, banka çalışanlarına tarım sigortaları hakkında eğitim verdi.
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, işleyişi, mevzuat, çalışma usul ve esasları hakkında bilgiler verilmesi amacıyla daha önce Denizbank çalışanları için düzenlenen banka eğitimi Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları’nın çalışanlarına da düzenlendi. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde çeşitli tarihlerde yapılan uzaktan eğitimler, TARSİM ve Türkiye Sigorta’nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.