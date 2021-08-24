banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Piyasalarda dikkat çeken düşüş!
Piyasalarda dikkat çeken düşüş!
Galatasaray son dakikalarda güldü!
Galatasaray son dakikalarda güldü!

Tarım sigortaları hakkında banka çalışanlarına eğitim verildi

TARSİM, banka çalışanlarına tarım sigortaları hakkında eğitim verdi.

Ekonomi 24.08.2021, 10:12
Tarım sigortaları hakkında banka çalışanlarına eğitim verildi

TARSİM, banka çalışanlarına tarım sigortaları hakkında eğitim verdi.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, işleyişi, mevzuat, çalışma usul ve esasları hakkında bilgiler verilmesi amacıyla daha önce Denizbank çalışanları için düzenlenen banka eğitimi Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları’nın çalışanlarına da düzenlendi. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde çeşitli tarihlerde yapılan uzaktan eğitimler, TARSİM ve Türkiye Sigorta’nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık