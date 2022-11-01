Tarım makineleri sektörünün yeni ve uluslararası adresi Growmach

Örtü altı tarım sektöründe dünyanın en büyük fuarını Türkiye’de düzenleyen Informa, şimdi de Growmach, Traktör, Tarım Makinaları, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı’nı, 10-14 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Dünyanın en büyük etkinlik organizatörü Informa, 450’den fazla uluslararası ihtisas etkinliklerini yüz yüze ve dijital olarak düzenliyor. Dünyada organize ettiği tarım fuarlarının yanı sıra özellikle Amerika’da Farm Progress Show, Brezilya’da Agrishow tarım makineleri, Mısır’da Sahara Expo, Taiwan’da Asia Agritech ve Türkiye’de dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı olan Growtech’i de organize eden Informa, tarım sektöründeki tecrübesi ile tarım makinaları sektörünün yeni ve uluslararası fuarı Growmach’ı, global tarım fuarları serisine dahil etti.

Global Tarım Makineleri sektörü ve uluslararası alıcılar fuarda buluşacak

10-14 Ekim 2023 tarihlerinde ilk kez gerçekleşecek olan Growmach, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Rusya ve BDT Ülkeleri’nden sektör profesyonellerini, son teknolojiler ve yeni ürünler ile buluşturacak.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech’te son 3 yılda az da olsa tarım makinaları firmalarına bölüm ayırdıklarını belirten Fuar Direktörü Engin Er, “Bu alanda katılımcı olarak yer alan firmalar, Informa’nın iş yapış modelinden ve Growtech’in uluslararası ziyaretçi profilinden çok etkilendiler. Türk tarım makineleri sektörünün uluslararası pazarlara açılma potansiyeli ve istekleri ile de bizlere her geçen yıl artan bir şekilde ayrı bir uluslararası tarım makinaları fuarı yapmamız talebinde bulundular” dedi.

“Araya pandemi girmesinden dolayı 2 yıl ertelediğimiz bu proje için pazarın dinamikleri, ziyaretçi ve katılımcı beklentileri ve tarım makineleri sektörünün hedef pazarlarını titizlikle analiz ettik” sözlerine yer veren Er, “Bunun yanı sıra hem ziyaretçi hem katılımcı için hedef pazarlarda tematik TV networküne sahip olan AgroTV Türkiye ile stratejik iş ortaklığı gerçekleştirdik. Geleneksel reklam çalışmaları yanı sıra fuara kadar olan 1 yıllık süreçte ortaklaşa roadshowlar, sektörün trendlerinin konuşulacağı uluslararası konferanslar, uluslararası ödül töreni gibi birçok etkinlik planladık. Sektöre çok kısa süre içerisinde de profesyonel yaklaşımımız ve uluslararası bakış açımız ile hızlı bir giriş yaptık. Stand satışlarına başladığımız 3 ay için de hedeflediğimiz metrekarenin yüzde 55’ine şimdiden ulaştık. Tarım makinaları sektörüne fuarcılık konusunda yeni bir heyecan ve firmalara işlerini geliştirmek, yeni pazarlar bulup ihracatlarını artırmaları için uluslararası bir fuar kazandıracağımız için çok mutluyuz” dedi.

“Tarım makineleri sektöründeki üreticiler ihracatını artırmak istiyor”

Türkiye’nin önemli dış ticaret kalemlerinden birini oluşturan tarım, alet ve makinelerinin sektör olarak ihracattaki payını arttırdığına dikkat çeken Er, “2001 yılında ülkemiz ihracatındaki payı 31’inci sırada yer alırken, 2020’de 15’inci sıraya yükselmiş. Salgında az da olsa daralma yaşayan sektörün, bu sene üretim ve ihracat olarak büyüme hedefine girdiğini görüyoruz. Biz de fuar olarak, ihracat odaklı ziyaretçi profili ve potansiyel yeni bayi adaylarını fuarımıza getirmeyi hedefliyoruz. Sektördeki katılımcı firmalarımıza maksimum faydayı sağlamak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“Fuar katılımcıları yeni ticari fırsatlar yakalayacak”

Growmach Fuarına, traktör ve ekipman üreticileri, hasat öncesi ve sonrası tarım makineleri, hassas tarım teknolojileri ve tarım makinaları, dijital tarım platform ve servisleri alanlarında faaliyet gösteren firmalar katılacak. Fuarın ziyaretçi profili ise; tarım üreticileri, bayi adayları, distribütörler, tarımsal işletme sahipleri ve Türk tarım sektörüne yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcılar oluşuyor. Er, “Mevcut ve potansiyel ulusal ve uluslararası müşterilerle bir araya gelmek ve yeni ticari fırsatlar oluşturmak için fuarımızın çok önemli bir platform olacağını düşünüyorum. Sektörün sürdürülebilirlik ve karlılık açısından nasıl geliştiğini, hangi ürün ve hizmetlerin işlerini kolaylaştıracağını yakından deneyimlemeleri için uluslararası tarım makinaları sektörünü Antalya’da bir araya getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sektör için önemli bir adım”

Growmach Fuarı’nın sektör adına önemli bir adım olduğunu dile getiren AGRO TV Türkiye ve Azerbaycan CEO’su Doğan Başaran “2021 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleştiren ve daha da önemlisi dış ticaret fazlası veren Türk Tarım Makinaları sektörü ülkemizin ihtiyaç duyduğu mekanizasyon araçlarının tamamını üretmektedir. Bu kabiliyetle; dünyanın 100’den fazla ülkesine ihracat yapan sektörümüzün birim katma değerini artırmak için Informa Markets global gücü, deneyimi, vizyonuyla; 15 farklı ülkeye ulaşan TV yayıncılığımızı ulusal çapta çeşitli etkinliklerle taçlandırdığımız aktiviteleri, sadece bu platforma özel bir şekilde; Uluslararası medya organizasyonu, Global akreditasyonu olacak İnovasyon Etkinliği, Dünyanın birçok ülkesinden yenilikçi çiftçi otoritelerinin Growmach’ta buluşması, Tarım teknolojilerinde oluşan start up ve girişim ekosisteminin ev sahipliği için tüm enerjimizi Growmach’e harcayacağız. Growmach’e sadece bir iş ortaklığı değil, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, değerlerimizi dünyaya taşıyacak, ülkemize değer katacak global bir yatırım olarak bakıyoruz” dedi.

Growmach Fuarı birçok uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapacak

Ziyaretçilerin tarım makinası sektörünün ulusal ve uluslararası üretici ve tedarikçilerine erişim fırsatı yakalayacağı fuar, kendi alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar ile konferans ve İnovasyon Ödülleri etkinliklerinde kamu ve özel sektörün önemli uluslararası temsilcilerine de ev sahipliği yapacak.