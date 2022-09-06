Tarım Kredi Kooperatiflerinde yapılan indirimler zincir marketlere neden yansımadı?

İndirim sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zincir marketlere seslenerek ”40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçekyağı… Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak” demişti.

Ancak Tüketici Birliği Federasyonu, ağustos market endeksi verilerine göre Tarım Kredi’nin yaptığı indirim beklenen etkiyi oluşturmadı.

Tüketici Birliği Federasyonu’nca yapılan açıklamada Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerde yaklaşık 30 üründe yapılan indirimin diğer marketlere yansımadığı belirtildi. İndirim yapılan ürünlerde ise sadece çamaşır suyunda yüzde 9,68, mercimekte ise yüzde 9,30 oranında fiyat düşüşü gerçekleşti. Diğer yandan temmuzda 1264,72 TL’ye dolan market sepetinin ağustosta 1337,62 TL’ye dolduğunu açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu, market sepetindeki bir aylık ortalama artışın yüzde 5,49 olduğu açıkladı.

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Aygül Öner, bu yılın Ocak-Eylül döneminde fiyat artışının yüzde 182,20 olduğunu aktardı. Öner, yıl sonu için yapılan simülasyonda Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi’ndeki artışın yüzde 223,20 civarında olacağını öngördüklerini söyledi.