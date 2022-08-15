Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki indirime vatandaştan ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılan indirimin ardından Mardin’de de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası bin 400 markette 30’dan fazla temel ihtiyaç ürününe indirim yapıldı. Bugün itibarıyla uygulanan indirimler nedeniyle vatandaşlar, Mardin’de bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketine akın etti.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Murat Çelik, “Alışverişe geldik. Fiyatlar gayet düzgün, makul seviyeye inmiş. Fiyatlardan memnunuz. Daha da düşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.