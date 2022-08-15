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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimli ürünlere yoğun ilgi

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirim yapılmasının ardından yoğunluk oluştu.

Ekonomi 15.08.2022, 09:59
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimli ürünlere yoğun ilgi

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirim yapılmasının ardından yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30-40 üründe indirim yapılacağını duyurmuştu.

Bugün indirimin başladığı Adana’daki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yoğunluk oluştu. Açılış saatinden önce önünde kuyruk oluşan marketlerde açılıştan sonra ise vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Gökhan Doğan isimli vatandaş, “Ülkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var Tarım ve Kredi’den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşımızın mağduriyeti gideriliyor. Yağ, şeker, pirinç ve birçok üründe indirim var” dedi.

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