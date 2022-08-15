Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tüketicilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 30’u aşkın üründe indirim uygulanmaya başladı. Türkiye genelindeki Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yoğunluk oluştu. Kooperatif marketlerde 5 litre ayçiçek yağı 162 lirayken, 146 liraya, 5 kilo toz deterjan 78 liradan 64 liraya düştü.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 30’u aşkın üründe indirim uygulandı. Vatandaşlar indirimli ürünlerden almak için yoğunluk oluşturdu. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren marketlere akın etti.

İndirimli ürünler kooperatif marketlerin Türkiye genelindeki şubelerinde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Tarım kredi marketlerinde elde edilen bilgilere göre temel mal ve gıda ürünlerinde etiketler aşağı çekildi. 5 litre ayçiçek yağ 162 lirayken, 146 liraya, çay 66 liradan 59 liraya, temizlik ürünlerinde 5 kilo toz deterjan 78 liradan 64 liraya düştü.

İndirimler temel gıda ürünleriyle devam etti. Daha önce 5 kilosu 64 lira 50 kuruş olan un, bugün itibarıyla 50 liraya rafa koyuldu. Dana kuşbaşı 125 lira dana kıyma 145 liraya indi. Salça 18 lira 50 kuruştan 17,90 liraya, makarna 4 lira 50 kuruştan tüketiciye sunuldu. 32 TL’den satışa sunulan 2 kilogramlık toz şekere ilgi gösterdi.