Tarım kredi 667. şubesini Bursa’da açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye genelinde tarım kredi marketlerinin çoğalması yönünde verdiği talimatlar üzerine Bursa’nın Yenişehir ilçesine de bir mağaza açıldı.

İndirimli ürünlerin yer aldığı tarım kredi mağazasına vatandaşlar akın etti. Açılışa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti temsilcileri, kooperatif yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle ilçemize hayırlı olsun diyorum. Her zaman söylediğimiz gibi gelirin yüzde 80’i tarım ve hayvancılık olan bir ilçede çiftçilere ve ilçemize hitap eden tarım kredi kooperatifi marketinin açılması bizleri sevindirdi. Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla açılan bu markette sadece Yenişehir’e değil bütün halkımıza ucuz ve kaliteli malların satılacağını görüyoruz. Satılan malların çoğu da çiftçimizin ürettiği mallardan olduğu için bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Aldığım bilgilere göre 667. market ilçemize açıldı. İnşallah devamını bekliyoruz. İlçe halkına hayırlı olmasını diliyorum. İlçe halkının marketimize sahip çıkmalarını da temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.